Põhja-Sakala vald jätkab Jaanus Rahula juhtimisel

Senine vallavanem Hermann Kalmus astus tervislikel põhjustel ametist tagasi. Juuli lõpul selgitas ta, et tema tervis on halvenenud, sest varakevadest alates oli ta paralleelselt pastorina tegutsedes pidanud tegelema kahe kriisiga: lisaks valla probleemidele tabas majandusliku löögina koroonakriis ka tema juhitavat Pilistvere kogudust. Kalmus on kinnitanud, et jätkab edaspidi tööd kogudusega ning jääb ka volikogu liikmeks.