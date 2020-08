Helmut Hallemaa: auvõlg Eesti iseseisvuse nimel elu andnute ees tuleb tasuda

Vabadussõjal 28. novembrist 1918 kuni 2. veebruarini 1920 oli ja on iseseisva Eesti Vabariigi sünni ja kestmajäämise loos roll, mida pole võimalik üle hinnata. Elu kaotas üle 800 ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaaga seotud Eesti kodaniku. Meie riigi 100. sünniaastapäev on möödas, vabadussõja mälestussammas Viljandi kesklinnas aga ikka veel taastamata. See on paljude mõtteis ja meeltes, sõjas langenud kangelaste mälestus on väärikalt jäädvustamata.

1926. AASTA 19. septembril avas riigivanem Jaan Teemant Viljandis Vabaduse platsil suure rahvahulga osalusel kuulsa kujuri professor Amandus Adamsoni kavandi alusel loodud mälestussamba. Nüüd on see kokku ligi 200-st Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil püstitatud monumendist üks viimaseid, mis on taastamata. Seejuures oli meie oma üks kaunimaid, kunstilise väärtusega töö – sõjast ajaliselt kaugemal loodud ja avatud olidki juba kunstiliselt keerukamad. Olulisematest ja suurematest on taastamata veel vaid Viljandi ja Narva-Jõesuu oma, mõlemad Amandus Adamsoni kavandatud.

Viljandi mälestussammas tuleb võimalikult kiiresti taastada ja kindlasti oma algses asukohas Vabaduse platsi servas. Nii mina kui ka Keskerakonna saadikurühm oleme alati olnud seda meelt ega ole oma hoiakuid ja taotlusi muutnud. Ütlesin seda selgelt välja 2015. aasta 11. septembri Sakala artiklis «Viljandi väärib oma Vabaduse ausammast».

Pole õige rajada mälestussammast esialgsel kujul mõnda uude asukohta, samuti esialgsesse kohta püsti panna mõnda nüüdisaegset, modernset taiest. Ükskõik, missugused oleksid eesmärgid, sellisel juhul oleks ikkagi tegemist järjekordse «parteimajaga». Hiljuti lammutatud parteimaja ehitamine teenis kindlat eesmärki, see paigutati just sinna selge taotlusega. Kui tahetakse midagi uut, peaks see olema sammas eri aegadel meie vabaduse eest seisnud ja ka hukkunud inimeste mälestuseks.

Esitasime Reformierakonna, Isamaa ja Keskerakonna saadikurühmaga linnavolikogu 33. isungi päevakorda otsuse «Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine» eelnõu. Eesmärk on anda linnavolikogu selgesõnaline kinnitus, et see sammas taastatakse Viljandis esialgsel kujul Vabaduse platsil.

MÄLESTUSSAMBA taastamine on alates 1988. aastast Viljandis palju kordi teemaks tõusnud. Linnavolikogu 1995. aasta 26. mail moodustatud vabadussõja monumendi taastamise korraldamise komisjoni otsusega jäädvustati 1996. aasta 24. veebruaril mälestussamba asukoht endise parteimaja seinal mälestustahvliga. 29. septembril 2015 otsustas linnavalitsuse moodustatud ajutine komisjon, mille töösse olid kaasatud linnavolikogu saadikurühmade esindajad, maavanem, omavalitsuste liidu juht, vallajuhid ja Kaitseliidu Sakala maleva pealik, taastada mälestussamba algsel kujul algses asukohas. Kuu hiljem, 29. oktoobril otsustas linnavolikogu kesklinna ajakohastamise arhitektuurse lahenduse ideekonkursi lähteseisukohti kinnitades võtta samuti eesmärgiks vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise algses asukohas algsel kujul. Vajalikuna nähti vaadet taastatavale mälestussambale, lossimägedele, mõisapargile ja lauluväljakule.

Me ei näe ühtegi mõjuvat põhjust, miks peaks linnavolikogu ja asjaomaste auväärsete kogude otsuseid muutma. Nüüdseks on ära langenud ka viimane takistus suursuguse mälestussamba taastamise teel: nendest ideekonkursi lähteseisukohtadest tulenevalt realiseeritakse Viljandi kesklinna avaliku ruumi ajakohastamise arhitektuurilist terviklahendust, selle suve suure tööna sai maha lammutatud üsnagi kehvas seisus olnud parteimaja ja Viljandi kesklinn muutub märgatavalt.

Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esitatud otsuse «Viljandimaa Eesti Vabadussõjas langenute mälestusmärgi rajamisega seotud küsimuste läbitöötamine» eelnõus räägitakse vabadussõjas langenute mälestuse jäädvustamisest ja mälestusmärgi rajamise küsimuste läbitöötamisest, samas ei sõnastata selgelt taastamise eesmärki. Peamise argumendina tuuakse kesklinna avaliku ruumi ajakohastamise arhitektuurilise lahenduse võidutöös justkui puuduv selge viide sellele.

Vaja on läbi arutada, kuidas kaasata linnakodanikke otsustusprotsessi tööde, mille tulemusena omandab Viljandi kesklinn oma väljanägemise kümneteks aastateks, lõpposas. Viljandi linnakodanikud ja huvirühmad peavad olema kaasatud linna arengu kavandamisse, otsuste tegemisse. Seda ka teeme.

VAJALIK ON Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise korraldamine. Selleks moodustatakse töörühm, kuhu kuuluvad linnavolikogu esimees, linnapea ja kõigi saadikurühmade esindajad. See võimaldab läbi käia kõik vajalikud teemad ja küsimused A-st Y-ni. Kindlasti kaasatakse asjatundjaid ja eksperte, vajadusel ka kesklinna ajakohastamise lahenduse pakkunud arhitektid. Oluline on kaasata mälestussamba taastamisse ja töörühma tegevusse kõigi ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaa omavalitsuste esindajad.

Paljudel on soov panustada samba valmimisse isiklikult, oma rahaga. Seetõttu on mõistlik ja vajalik avada Viljandi linnavalitsuse konto vabatahtlike annetuste kogumiseks. Linnavolikogu pöördub ka vabariigi valitsuse poole ettepaneku ja taotlusega toetada Viljandi mälestussamba taastamist.

Vaja on anda taastatava monumendi, mälestusmärgi ja ala jaoks arhitektuurne ja kujunduslik lahendus. Oluline ei ole ju millimeetri pealt täpne asukoht, sentimeetri pealt sama kõrgus, vaid samba taastamine Amandus Adamsoni töö ja selle kunstilise lahenduse alusel endisel kujul samas kohas, Vabaduse platsil. Peaaegu sama oluline on lahendada mõisapargi servas kõrghaljastus, rajada uus haljastus: see kujundab nii vabadussõja ausamba tausta kui Vabaduse platsi serva. Parteimaja paiknes haige hambana mõisapargi sees, nüüd on seal omamaoodi auk, mis vajab puudega täitmist.