Kooliaasta aktuse korraldamisest võib arvata nii ja naa: esiteks on see kindlasti paljudele õpilastele ja nende vanematele tähtis sündmus. Eriti esimesse klassi minejatele, kümnendasse klassi minejatele ning ehk ka lõpuklassidesse minejatele, kellele see jääb viimaseks esimeseks koolikellaks. Ülejäänud laste seas on ilmselt palju neidki, kes on rahul, et ei pea sel päeval pidulikke rõivaid kapinurgast välja otsima. Aga küsimus polegi aktustes, tuleb vaadata kaugemale ja näha puude taga paistvat metsa.