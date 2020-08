Pärsti järv on eeskätt kohalike elanike supluskohaks.

Terviseamet saatis Viljandi vallavalitsusele kirja, milles märgib, et sinivetikate tõttu pole Pärsti järves supelda soovitatav.

Viljandi valla keskkonnaspetsialist Liisa Kaasik ütles, et vald paigaldab järveäärsele infotahvlile sellekohase teate.

Ta edastas Sakalale terviseameti lõuna regionaalosakonna inspektori Väino Ratasepa kirja, kus seisab, et tsüanobakterite ehk sinivetike massiline vohamine võib põhjustada inimestel nahapunetust, sügelust või löövet. Reaktsioon nendele on individuaalne ning sõltub iga inimese tundlikkusest.

Ratasepp märkis, et sinivetikaterohke suplusvee neelamine on kahjulik ning suplemine võib olla ohtlik eelkõige lastele ning allergilistele inimestele. Pärast suplemist tuleb korralikult duši all pesta ning riided vahetada.