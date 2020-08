Terviseamet teatas teisipäeva hommikul, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1186 koroonaviiruse esmast proovi, millest 19 tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt on 13 haiget pärit Ida-Virumaalt, kolm Harjumaalt, üks Lääne-Virumaalt ja üks Hiiumaalt. Ühel positiivse proovi andnud inimesel rahvastikuregistris elukohta märgitud polnud.

Ida-Virumaa kahe koldega on nüüdseks seotud üle 30 haigusjuhu. Hiiumaa haigestumiste asjaolud on täpsustamisel, Harjumaa üks nakatunu on haige lähikontaktne.