Viljandi haigla vajaks kõigepealt kümneid miljoneid eurosid, et ehitada uus, vajadustele vastav sundraviosakonna hoone, kuhu patsiendid ka ära mahuks. Vaja oleks eksperte, keda Eestis ei koolitatagi. Vaja oleks ka täpsemat arusaamist, milline inimene vajab ravi psühhiaatriahaiglas ja milline pikaajalist hooldust. Need on kaks täiesti erinevat asja. Ministeeriumi memorandumist selgub, et aastas vajaks sundravi korraldamine 8,4 miljonit eurot, riik annab praegu aga ainult 3,7 miljonit.