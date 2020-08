Põhja-Sakala vallale valitakse järjekordne vanem

Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Aino Viinapuu kinnitas, et Hermann Kalmuse tagasiastumine ei ole kahtluse all ning neljapäeval valitakse vallale tõepoolest uus juht. Kes selleks saada võiks, sel teemal Viinapuu arutlema ei soostunud.

Uuele vallavanemale langeb Viinapuu sõnutsi ülesanne Põhja-Sakala valda tasakaalukalt ja mõistlikult edasi juhtida. «Kõik, mis seni välja on tulnud ja mis seestpoolt paista on ... See pilt ei ole ilus,» tunnistas Viinapuu. «Ükskõik kes selle töö endale võtab, lihtne see olema ei saa.»