Covid-19 ⟩ Uus tööriist koroonaviiruse vastu võitlemises, väike ja kerge HOIA rakendus

HOIA on mobiilirakendus, mille eesmärk on piirata COVID-19 viiruse levikut peamiselt infovahetuse kiiruse tõstmise teel. Rakendus teavitab koroonaviirusesse nakatunute lähikontaktseid ja annab neile käitumiseks tarvilikke juhtnööre. Lähikontaktiks loetakse Eesti terviseameti andmetel sellist olukorda, kus inimene on olnud nakatunuga koos vähemalt 15 minutit järjest ja inimesed on olnud üksteisest vähem kui kahe meetri kaugusel. Telefonid koguvad lähikontaktide kohta infot automaatselt läbi Bluetooth raadiosignaalide.

Rakenduse tööpõhimõte on üsna lihtne: installeeritud ja telefonis taustal töötav rakendus genereerib unikaalseid anonüümseid koode. Läheduses olevad telefonid, millel on rakendus installeeritud, suhtlevad omavahel nende koodide abil automaatselt ilma kasutaja sekkumist vajamata.

Kui inimene saab koroonaviiruse proovile positiivse tulemuse, siis tuleks tal oma nakkus HOIA rakenduses kinnitada, misjärel laetakse seadme anonüümsed koodid kesksesse serverisse. Installeeritud ja töötava rakendusega telefonid laevad serverist regulaarselt nakatunud inimeste täiesti anonüümseid koode alla ja võrdlevad neid telefonisse salvestatud koodidega. Lisaks koodile endale salvestab telefon andmeid selle kohta, kui kaua ta seda koodi nägi ja kui kaugel tolle koodi omanik võis selle aja jooksul olla. See käib Bluetooth'i signaali tugevuse alusel.

​Kui kasutaja telefoni läheduses on olnud inimene, kes ennast on rakenduses koroonapositiivseks märkinud - ja selle kohta on terviseametil olemas ametlik informatsioon, ainult äpis kinnitamisest ei piisa -, siis saadab telefon selle kohta teavituse. Seejärel peaks inimene võtma ühendust oma perearstiga ning alustama eneseisolatsiooni ning vajadusel võtma haiguslehe, kui ei ole võimalik töötada kodukontoris.

Rakenduse koduleht kinnitab, et selle kaudu terviseametile ega riigile mingit infot nakatunute või nende lähikontaktsete identiteedi ega liikumiste kohta ei laeku ning nakatunu peaks terviseametile endast ikka ise teada andma. Samuti ei levi rakenduse kaudu konfidentsiaalsed isikuandmed, sest rakendus ei ütle muud, kui et tuvastatud on lähikontaktsus nakatunuga. Kes see nakatunu oli, jääb varjatuks.

Äpi allalaadimine on üsna hõlbus. See on väga väike programm, mis ei nõua ei alla laadimiseks ega käimas hoidmiseks kuigivõrd palju ribalaiust ega telefoni võimsust. Kasutajad peaksid oma andmemahtudel muidugi igaks juhuks silma peal hoidma, kui kasutusel pole piiramatu andmemahuga pakett. Kuhugi sisse logima ega oma isikuandmeid sisestama ei pea.