Kaheksa-üheksa kuud tagasi ei oleks ma suutnud ette kujutada, et Eestis võiks päevapealt koolid kinni panna ja lapsed koduõppele saata. Ülemaailmne viirus sai sellega hakkama ning praeguste teadmiste juures polnud tulemus sugugi kõige hullem. Kahtlus on aga, et teist sellist perioodi meie õpilaste enamik sama edukalt välja ei kannaks.