Sakala on aastate jooksul korduvalt kirjutanud Metsküla teest ning sellest, kuidas Luts on püüdnud eri ametkondadele väsimatult tõestada, et see tee vajab kõvakatet, ja nõudnud ka juba antud lubaduste täitmist. Kusjuures küsimuse all pole mingi mastaapne projekt, vaid üsna tagasihoidliku kaheksakilomeetrise pikkusega teekese kordategemine. Aga kohalikele ja kohaliku elu edendamisele on see väga vajalik olnud.