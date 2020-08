«19. augustil Moskvas alguse saanud sündmused ei ole järjekordne raske katsumus mitte ainult Eesti rahvale, vaid kogu demokraatlikule maailmale. Hirmutades vägivallaga, tahetakse rahvastelt võtta lootus elada demokraatlikus ühiskonnas ja saavutada riiklik iseseisvus. Kõik rahvad, kes on talunud totalitaarse riigi õudusi, mõistavad, et ebaseaduslikult riigipöördelt on ainult lühike samm vägivallani siseriigis. /---/ Ükskõik kui raskeks ka ei kujuneks olukord, hoiduge kuritegelikust koostööst riikliku vägivallaga. /---/ Ärge laske rahvast lõhestada, hoidke kokku, säilitage üksmeel, varjake põgenikke ja tagaotsitavaid!»