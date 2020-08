Muuseumiööl saab osa võtta koduõhtusöögist ja uudistada galeriisid

Muuseumiööl on avatud näitus "Kunstikoguja valik", mille Paul R. Firnhaber on oma erakogu põhjatust varalaekast just muuseumiööks üles pannud.

Sel aastal on sündmuse teemaks "Öös on aega". Muuseumid kutsuvad inimesi mõtlema aja kulgemisele, mõõtmisele ja märkamisele. Kuidas aja kulgemine käesoleval, väga teistsugusel aastal, muutnud on? Aega on justkui kõigil ühtviisi 24 tundi ööpäevas. Või kas see ikka on nii? Mida me ajaga peale hakkame, kuidas aeg kulgeb ja millises ajas me üldse elame? Inimeste kohta öeldakse "oma aja laps" ja kõigel tundub olevat oma aeg: sünniaeg ja künniaeg, prooviaeg ja kooliaeg, õitseaeg ja uneaeg. Kuidas mõõdetakse aega poeetiliselt, bioloogiliselt, astronoomiliselt ja tehnoloogiliselt ning miks mõned meist elavad aastas 2020, aga teistel on aastanumber 5778, 1441 või 10 233?