Samas ei saa sellest täit rõõmu tunda, kui mõelda Viljandi vallavanema Alar Karu jutule Kärstna–Mustla teelõigu katmisest. Karu rääkis, et ligi 15 aasta jooksul, mis ta vallavanem on olnud, on vallavalitsus saatnud kirju maanteeametile ja valitsusele ning kurtnud külas käivatele ministritele, et tähelepanu vajavad ka veidi kõrvalisemad teed. Kas tõesti peab see protsess selline olema? Küsimuse all ei ole ju kümned miljonid eurod, vaid tihti võrdlemisi tagasihoidlikud kuuekohalised summad.