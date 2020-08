Ööpäevaga lisandus seitse nakatunut

Harjumaa kaks nakatunut on varasemate haigestunute lähikontaktsed ning kahe nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Tartus oli üks nakatunu varasema nakatunu lähikontaktne ja ühel juhul oli tegemist kordusprooviga.

Kolmapäeva hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi seitse inimest, juhitaval hingamisel ei olnud ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi haigusjuhtumeid avati üks. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Haiglates on lõpetatud 400 haigusjuhtumit 387 inimesega.

Tervenenud on 2002 inimest. Neist 1527 inimese (76,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimesel (23,7%) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 7,1. Eestis on kokku tehtud enam kui 137 000 esmast proovi, nendest 2207 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Täpsemat statistikat saab vaadata siit.