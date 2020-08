Jander Heil parandas taas isiklikku rekordit

Jander Heil treenis paar aastat Viljandis Tiit Aru käe all. Aru ütles Sakalale, et Jander Heil on väga tubli spordimees, kelle edasist arengut ta suure huviga jälgib.

Naiste kettaheites viis samuti Viljandimaalt pärit Kätlin Tõllasson Eesti hooaja tippmargi 55.37-le. Aprillis põlveoperatsioonil käinud Tõllasson tegi esimese võistluse alles kümme päeva tagasi Eesti meistriks tulles. Ta avaldas rõõmu selle üle, et põlv peab vastu. "Saan heita, saan võistelda ja mul on selle üle ainult hea meel. Iga võistlus annab enesekindlust juurde ja ma loodan, et see läheb aina edasi. Siis ma olen äkki selle hooaja lõpuks oma varasema taseme juures tagasi," rääkis Tõllasson. Eelmisel suvel viis Tõllasson isikliku rekordi 58.12-le.