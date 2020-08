Pangahoone anti maadlejatele üle

Linnavalitsuse pressiteate järgi avaldas Viljandi linnapea Madis Timpson heameelt, et rendile antav hoone saab sisse uue elu. Tema sõnul on iseenesestmõistetav, et just kultuuri- ja spordisõbraliku ning pikkade vabamaadlustraditsioonidega linna rajatakse Eesti maadluse keskus.