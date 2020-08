Noori juhendas laste kunstikooli vilistlane Anna-Liisa Sääsk, kes ütles, et installatsioon näitab, kuidas üks noor Viljandis aega saaks veeta ja milliseid huvitegevusi talle pakutakse. «Me ei tahtnud teha tavalisi plakateid. Selline reklaam on palju efektiivsem. Siin on näha sportimis- ja muusikavahendeid, pintsleid ja värvipurke. Loomulikult on kõik väga värviline,» selgitas Sääsk.