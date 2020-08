Viljandis tuksub elu vaikselt suvises rütmis ning suurim teema, millest mööda vaadata ei saa, on kesklinna remont. Sakala ajakirjanik ja fotograaf astusid tänaval ligi inimestele, et pärida nende arvamust Valgevene olukorra kohta. Kümmekonnast inimesest enamik ei soovinud oma mõtteid jagada, kusjuures mõni ütles, et pole Valgevene uudistega kursis ja poliitika ei huvita. Rääkima oli nõus kolm inimest.