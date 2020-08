Ajakirjanikuna on mul olnud privileeg käsitleda paljusid teemasid. Olen teinud videoid, reportaaže, uurivaid lugusid ja muud. Igal ajakirjanikul on loomulikult südamelähedased teemad: mõnele meeldibki kirjutada toredaid, lühikesi lookesi tulevast sündmusest, mõni naudib nädalatepikkust tuhnimist dokumentides, et kirjutada pikk lugu kaalukal teemal. Kuulun pigem teiste hulka, sest mulle meeldib süveneda ja samal ajal teada, et minu tegutsemisest võib midagi muutuda.