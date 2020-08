Hoopis vähem on neid, kes on kursis Oleg Titovi iselaadi hobiga. Huvitaval kombel kõlksub aga seegi otsapidi kokku teatri teemaga.

Oi, Venemaal on selline kaevurilinn nagu Kuzbass, asub see Kemerovo oblastis. Kui lõpetasin sealses koolis kolmanda klassi, astusin Novosibirski balletikooli. Minu vanemad kolisid minu järgi. Õppisin seal kolm aastat ja läksin edasi Moskvasse, vanemad jäid maha. Praeguseks on nad surnud, aga Novosibirskis elab praegu mu viis aastat vanem õde oma perega. Nemad on mu ainsad sugulased Venemaal.