Tuleb tõdeda, et vahepeal, kui kinod uuesti avati, oli filmivalik üsna nutune. Lähemal uurimisel selgus, et enamik filme on saanud kriitikutelt madalaid hinnanguid ning midagi rõõmustavat silma ei hakanud. Jah, valikus oli ka mõni etem film, kuid üldpilt kinno pigem ei meelitanud. Nüüd aga paistab, et olukord hakkab paranema. Filmisõbrad saavad rõõmustada: augusti lõpus esilinastub ka pikalt oodatud «Tenet», mille näitamist on Warner Bros mitu korda edasi lükanud.