Kui Tulevik ärkas, oli mäng juba läinud

Paide on muidugi tugev, see on teada. Tegu on klubiga, kes rääkis juba mullu valjuhäälselt kaasa medalite jagamises ning püsib tänavu kursil, mis lubab arvata, et hooaja lõpuks õnnestub neil ühe pealinna suurklubi arvelt kas hõbe või pronks endale kaela riputada. Samas jällegi on Tulevik neid tänavu korra juba võitnud, see juhtus avaringis, võõrsil ja tulemusega 2:1.