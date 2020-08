Nagu teatas kontserdi produtsent Kadri Leivategija, on muusikud Heili ja Heigo Rosin õde-venda, kes alustasid oma õpinguid Põltsamaal ning jätkasid Euroopa kõrgkoolides.

Heili Rosin on lõpetanud Zürichi kõrgema muusikakooli ja töötab praegu Saksa ja Šveitsi orkestrites, tehes tihti koostööd Kristjan Järviga. Just eriliselt kõrgel tasemel pikoloflöödi mängijana on ta sageli palutud esitama selle väga pirtsaka pilli keerukaid soolosid Euroopa orkestri- ja ooperiprojektides.