Liba-Sakala. Mure hüüab tulles

Olen Tallinna ülikooli teise kursuse üliõpilane ja mul on mure oma isaga. Nimelt ütleb ta meie pere määrdunud riiete kohta pidevalt «mustad riided». Tema ja paljud ta eakaaslased ei saa aru, et tegemist on selgelt rassistliku väljendiga. Sõna «must» tähendab ju värvust. Kasutades seda aga räpasuse sünonüümina, tähendaks see ju kohe ka seda, et kõik mustanahalised inimesed on räpased. Isa ütleb, et niimoodi on kogu aeg Eestis räägitud, aga minu arust ei ole see mingi vabandus. Maailm muutub ja ka meil tuleks nõukaaegsed kombed unustada ja vaadata, kuidas käitub progressiivne maailm. Kuhu ma peaks pöörduma, et eesti keeles keelataks ära sõna «must» väärkasutamine?