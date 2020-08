Räämas kiriku sisemine elu tõi Sven Andersonile töötahte

Just see võiski olla tõuge, miks Andresonist sai kogukonna eestvedaja restaureerimistöödel kirikus, mis väljast oli räämas, aga seest täiesti elus. Üheskoos kohaliku kogukonna ja mittetulundusühingu Vanaajamaja asutajaliikme Andres Uusiga on nad seal ehitanud ligemale neli aastat.

Kui Uus on ehituspealik, siis põhiline, millest Andreson alustas, oli teadvustada kogukonnale, kui ilus ja kaunis on see hoone. Praegu võib öelda, et kõik, kes kirikut selle renoveerimise aja jooksul on näinud, on ka sellest mõttest aru saanud ja sellega kaasa tulnud.