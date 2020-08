Rainer Peips hakkab jälle Viljandi Tulevikus mängima

Tänavuse hooaja eel liitus Rainer Peips omal soovil esiliigaklubiga Vändra Vaprus. 14 mängus, milles Peips Vapruse särki kandis, sai ta jala valgeks viiel korral. Veebruaris Vändraga liitudes tõdes Peips, et olukorra tingis tema põhitöökoht, millest ta polnud nõus loobuma, ent mille kõrvalt osutus profitreeningutega sammu pidada keeruliseks.

Peatreener Sander Post kinnitas juba toona, et Peipsi oodatakse alati tagasi, ning nüüd, mil ründaja on jälle koduklubiga, on peatreener rahulolev.