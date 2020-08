Politseileitnant ütles, et peamiselt tegutsevad rattavargad üksinda, harvem esineb olukordi, kus vargus pannakse toime mitmekesi. FOTO: Marko Saarm

Kolmapäeval teatas nördinud kodanik, et tema hoovist Viljandi haigla lähedal Lauri teel oli varastatud jalgratas. Viljandi politseijaoskonna uurija Karin Saar nentis, et jalgrattavargused sagenevadki just suvekuudel, mil nendega rohkem liigeldakse ning paraku jäetakse neid ka järelevalveta.