Kui kõrvale jätta asja praktiline kasutus, siis on 5G andmesidevõrkudest meedias räägitud peamiselt kui julgeolekuohust Hiina ja Huaweiga seoses. Teema on ligi meelitanud ka ohtralt elava fantaasiaga vandenõuteoreetikuid, aga kogu aeg on see tehnoloogia olnud justkui mingi kauge tulevikumuusika.