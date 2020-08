Looduskaitse juubeliaasta tunnusmõte on «Hoia, mida armastad!».

Keskkonnaamet märgib oma pressiteates, et eestlased armastavad looduses viibida ja tunnevad end seal hästi. Meile on loodus midagi nii omast, et teinekord võime seda pidada enesestmõistetavaks. Seda, kuidas märgata ja väärtustada looduse rikkust, rõhutab looduskaitse juubeliaasta tunnusmõte «Hoia, mida armastad!».