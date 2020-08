Rahvas valis Koorti Kartuli müügipunktid oma lemmikuks

See oli ühtlasi ainuke Viljandimaa ettevõte, kes põllumajandusuuringute keskuse ja maaeluministeeriumi veetaval konkursil «Märka LEADERit 2.0» parimate hulka jõudis.

Koorti Kartuli juhatuse liige Janek Lass ütles, et ettevõte ise polnud end võistlusele üles seadnud ning nõnda tuli see uudis suure üllatusena.

«Mis seal salata, müügipunktid on hästi toimima hakanud ja see sunnib meid kui kasvatajaid pingutama, et seal oleks võtta hea ning kvaliteetne kaup,» lausus ta. «Naljatame, et meil on nüüd oma kett: üks punkt asub Kolga-Jaanis ja teine Lätkalus.»

Lass tunnustas oma kompanjoni, osaühingu juhatuse teist liiget Märt Laansalu, kelle idee olevat see rohkem olnud.

«Müügipunkti mõte on ajavõit nii kliendile kui tootjale. Mõlemal on lihtne ja mugav, igaüks on oma aja peremees,» sõnas Lass.

Küsimusele, kas Koorti Kartulil on plaanis luua veel kolmaski müügipunkt, vastas ta, et praegu piirdutakse kahega. «Eks me püüa kogu aeg edasi mõelda, võib-olla hakkame lisaks pakkuma väiksemates pakendites kaupa. Kuulame, mida rahvas soovib,» kõneles ta.

Lassi sõnul on kaks iseteeninduslikku müügipunkti töötanud ligikaudu poolteist aastat, sealt saab lisaks kartulile osta näiteks porgandit, kaalikat ja muid vilju, mida ettevõte kasvatab.

Koorti Kartuli müügipunktidest on lugeda ka tänavu veebruaris Sakalas ilmunud loos.

Kokku laekus konkursile 80 projekti, sealhulgas kuus Viljandimaalt. Lisaks Koorti Kartulile kandideeris osaühing AMV Metall tootmishoone rekonstrueerimise ja seadmete ostmisega, Viljandi vallavalitsus Tarvastu lipumasti kui Mulgimaa kõrgeima tipu rajamisega, osaühing Leiger LK ravimuda töötlemise ja pakendamise liiniga, osaühing MK Loodusravi tinktuuride tootmise käivitamisega ning Põhja-Sakala vallavalitsus rahvusvaheliste seikluslaagrite ja perepäevade korraldamisega.

Žürii nimetas kokku kuus võitjat ning rahvas valis oma lemmiku ja parima video. Kategooriad, võitnud projektid ja nende tegijad olid järgmised.

• Piirkonna areng: «Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide ja kaitsealadega piirkondades». Autorid: Arenduskoda, Rohelise Jõemaa koostöökogu ja Kodukant Läänemaa koos välispartneritega Lätist, Sloveeniast ja Portugalist.

• Koostöö ja kaasamine: «Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored». Autorid: Tartumaa arendusselts koostöös Tartumaa noortekogu, Tartu ärinõuandla ja Tartumaa noorsootöötajate ühendusega.

• Uuenduslikkus: beebitoidu tootmise arendamine Saaremaal. Autorid: osaühing Saaregurmee ja Saarte koostöökogu.

• Keskkonna- ja kliimasõbralikkus: pilliroost joogikõrte tööstusliku liini soetamine. Autor: osaühing Sutu ja Saarte koostöökogu.

• Ettevõtlus: samuti pilliroost joogikõrred.

• Rahvusvahelisus: «Kestlik ettevõtlus maal». Autorid: Arenduskoda, Rohelise Jõemaa koostöökogu ja Ida-Harju koostöökoda koos Soome ja Läti partneritega.

• Rahva lemmik: «Iseteeninduslikud kartulimüügipunktid». Autor: osaühing Koorti Kartul.

• Leader-projekti video: «BabyCool – Märka LEADERit 2.0». Autor: osaühing Saaregurmee ja Eluolu Fotod.

Parimad kuulutati välja 11. augustil tunnustusüritusel Jäneda Pullitalliteatris. Maaeluminister Arvo Aller ütles pressiteate vahendusel, et konkurss tõstis esile silmapaistvaid LEADER-meetme projekte ja näitas, kui mitmekesine võib olla tegevuste spekter, mida kogukonna initsiatiivil on ellu viidud.