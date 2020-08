Koroonaproovi võtmine välitelgis. Foto on illustratiivne.

Viljandimaale ühtki haiget ei lisandunud. Rahvastikuregistri andmete järgi on kolm uut nakatunut Tallinnas, kaks Tartumaal, üks Jõgevamaal, üks Põlvamaal ja ühe positiivse tulemuse saanud inimese puhul maakonna tunnust rahvastikuregistris polnud.

Lisandunud juhtumite puhul uuritakse kaht nakatumist töökohal, ühel juhul hakkas viirus külge meelelahutusasutuses ja kahel korral toodi see sisse Prantsusmaalt. Teistel juhtudel on nakatumise allikas selgitamisel.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et Tartu ööklubi Vabank koldega on seotud 37, ööklubiga Naiiv 21 ja ööklubiga Shooters 19 nakkusjuhtu.