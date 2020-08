Viljandi haigla erihoolekande majad kerkivad Jämejala endise kultuurimaja kõrvale ja hoolekandekeskuse ringmaja taha vanade laohoonete asemele. Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et kolme hoone ehitusega ollakse graafikus. «Esimeses majas tehakse juba siseviimistlustöid. See valmib oktoobri keskpaigaks ja oktoobri lõpuks on seal patsiendid sees,» lausus ta.