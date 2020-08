Ööpäevaga lisandus viis nakatunut

Terviseameti pressiteate järgi laekus rahvastikuregistri andmete kolm positiivset proovi Tartumaale. Üks ööpäeva jooksul tuvastatud Tartu juhtum on seotud ööklubiga Shooters, ühel juhul nakatus viirusesse haige lähikontaktne ning ühel juhul on nakatumise allikas selgitamisel. Üks Tartu positiivse proovi andnu on ülikooli kliinikumi töötaja.

Harjumaale lisandus kaks nakatunut, mõlemad on rahvastikuregistri andmetel tallinlased.

Täna hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kaheksa inimest, juhitaval hingamisel oli üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Haiglates on lõpetatud 396 COVID-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.

Tervenenud on 1961 inimest. Neist 1486 inimese (75,8 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (24,2 protsenti) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 126 000 esmast proovi, nendest 2152 ehk 1,7 protsenti on olnud positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Terviseameti edastab, et kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti ruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda maski. Kinnisi rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida. Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti. Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholiga desinfitseerimisvahendit. Aevastades või köhides tuleb suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb kohe visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Kui salvrätikut pole, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonat ja helistada oma perearstile.