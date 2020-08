Tänase Sakala esiveerul on sündmuste rubriigis ekslikult kirjas, nagu esineks ansambel Naised Köögis ja Silver Sepp täna õhtul Viljandis Kaevumäel. Täna, 7. augustil on see kontsert Järvamaal Paide Vallimäel. Teksti toimetanud ajakirjanik Aivar Aotäht palub vea pärast vabandust.