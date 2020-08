Rohu sees peidus olev žiletitera vigastas Männimäel jalutanud koera

Niit helistas pärast koeral vigastuse tekkimist loomade kiirabisse, kust anti nõu, kuidas haava hooldada ja kästi koera jälgida. Omaniku sõnul astus koer žileti käppa poolviltuselt, nii et tera lõikas sisse ühte käpavarbasse. "Teine žileti ots oli suuremat käpapatja nurgaga lõiganud. Just loputamisel veega tuli hästi palju verd, aga jäi suht kiiresti kinni," lausus ta. Omanik jälgib koera ning kolmapäeval on plaanis käppa näidata ka arstile.