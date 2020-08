Rahandusminister Martin Helme palkas FBI endise peadirektori Louis Freeh’, kes väidetavalt peaks aitama Eestit rahapesujuhtumi ning selle eest kahjutasu saamisega Ameerika Ühendriikides. Taust: Põhjamaade pankade harud liigutasid väidetavalt läbi Eesti miljardeid USA dollareid ning et Eesti riik on selles küsimuses kannatanu rollis, tulebki Ühendriikidega koostööd teha ja saada ka õiglane hüvitis. Sinnamaani on kõik arusaadav.