Viljandis kerkis ranitsatoetus 50 euro võrra

Viljandis saab esimesse klassi mineja 150 eurot. Linna haridusspetsialist Maie Joala ütles põhjenduseks, et toetuse tõus on seotud miinimumpalkade ja hindade tõusuga.

Toetuse saamiseks peab esimesse klassi minev laps olema olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi elanik vähemalt 12 kuud enne kooli astumist ning minema Viljandi linna kooli. Kui ta läheb mujale, peab olema see põhjendatud, näiteks kui Rajaleidja otsusega on tal vaja väiksemat klassi või teise õppekeelega kooli.

Eraldi avaldust ranitsatoetuse saamiseks tegema ei pea. Kui esitatud on esimesse klassi astumise taotlus, siis sellega koos esitati taotlus ka koolimineku toetuse saamiseks. "Eraldi teevad avalduse need, kes ei lähe Viljandi linna munitsipaalkooli," ütles Joala ja lisas, et sellised on Waldorfi kooli minejad ja mujale õppima suundujad.