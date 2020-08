Vaata pilte. Tähelepanu, valmis olla, läks! Kõlas esimene järvejooksu stardipauk

Enne võistluse algust teatasid korraldajad, et sel aastal ei ole stardis järvejooksu neljakordset võitjat Ibrahim Mukungat ning favoriidiks peetakse maratoonar Roman Fostit, kes on läbi aegade ainus jooksja, kes on Viljandi järvejooksu rajal suutnud Mukungat edestada. Fostile peamiseks konkurendiks peeti Tiidrek Nurmet, keda siiski täna stardis ei olnud. Siiski oli stardis näha mitmeid tuntud nägusid ning võistlema olid tulnud näiteks Jüri Jaanson, Liina Luik ja Ülari Kais. Peakorraldaja Mati Jürisson ütles enne starti võistlejatele, et loodab, et jooksjad on saanud vaatamata raskele ajale saanud trenni teha ning kirjeldas, et rajavalik on vaba kuni viimase kilomeetrini. Stardi hetkel oli ilm rahulik ja päikeseline ning seetõttu on jooksjatele soodne. Orikal olevasse esimesse kontrollpunkti saabus esimesena Karel Hussar.