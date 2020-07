Kütusetorustiku ehitus paneb Kaalu ja Turu tänava ristmiku lukku

Uue haigla küttetorustiku ehitus Viljandis Turu tänaval on jõudnud sinnamaale, et jäänud on veel viimane töö, ristmiku ületus. Seepärast pannakse ristmik esmaspäeval, 3. augustil kinni ja nii jääb see järgmise nädala lõpuni.