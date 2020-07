Ööpäev tõi juurde 13 koroonasse nakatunut, neist ükski pole Viljandimaalt

Nelja Tartumaa uue juhtumi puhul on juba tuvastatud seos 18. juulil Vabanki ööklubis peetud peoga. Üks Tallinna juhtum on seotud perekonna ringis nakatumisega: elukaaslane käis 18. juulil Vabanki klubis. Teise positiivse sõbrad käisid Narva Vaba Lava e-spordi võistlusel, kuhu viis viiruse isik, kes oli samuti käinud 18. juulikl Vabanki klubis. Esialgu on koos Harjumaal asuvate nakatunutega nn Vabanki puhangus 15 inimest, see arv võib veel kasvada.