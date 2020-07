Suve ei nimetata hapukurgihooajaks mitte vaid sellepärast, et ajakirjanikel teemasid napib. Inimesed väntavadki päriselt hoidiseid kokku või vähemalt vaatavad pealt, kuidas tublimad seda palehigis teevad. Kurgid on juba ammu töös, marjad järjekorda ootamas ning pea see seenehulluski pärale ei jõua.