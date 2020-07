Asja eestvedaja Kristjan Kivistik ütles, et loodetavasti paneb enda kirja ligikaudu 900 inimest ning siis võib osaliste arvuga rahule jääda. Võrdluseks tõi ta näite, et eelmisel aastal registreerus sellele sõidule rohkem kui tuhat inimest.

20. Mulgi rattamaraton sõidetakse sel pühapäeval, 2. augustil. 50 kilomeetri pikkuse põhisõidu start antakse südapäeval. Lisaks on kavas matka-, noorte-, laste- ja tillusõit.

«Ma arvan, et kõik on hästi,» vastas Kivistik küsimusele, kuidas ta praegustes oludes rattamaratonile vaatab. «Ka viirusepuhang on meil järele andnud.»