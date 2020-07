Veel üks välismaalane kannab Viljandimaal koroonaviirust

Esmaspäeva hommikul teatas terviseamet, et kõik 18 Poola kodaniku lähikontaktset on jälgimisel ja neilt võetakse proov. Lähikontaktiks peab amet olukorda, kui nakatunud on veerand tunni vältel kellelegi lähemal kui kaks meetrit.

Terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht ütles Sakalale, et nakatunud Ukraina kodanik oli eelmisel teisipäeval Eestisse saabunud erilennukiga, mis tõi Ukrainast võõrtöölisi. Luhti sõnul on ka ukrainlase lähikontaktsed jälgimisel, kuid nende arvu ei osanud ta öelda. Proovi oli ukrainlane andnud lennujaamas.

Terviseameti koduleht on mõnda aega näidanud oma koroonakaardil maakonna juhtumite arvuks 25, kuid see on ekslik. Nagu põhjendas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar, on statistikat korrigeeritud ja eemaldatud on need, kelle kordusproovid olid negatiivsed.