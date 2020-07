Ilm muserdab marjakasvatajaid

Eesti maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Ave Kikas nentis, et korraliku maasikasaagi rikkus koos suure soojaga saabunud tugev vihm, mis kiirelt valminud marjad puruks peksis. Peaaegu olematuks jäi saak magusatel kirssidel, mis vihma ja rahe käes lõhenesid. Kõvasti võtsid murelitelt matti linnud, keda tänavu on erakordselt palju, ning viimase naela kirstu lõi niiskuse tõttu tekkinud hallitus. Parasjagu korjatakse vaarikaid ning nende saaki hindas Ave Kikas heaks, aga neidki on vihm kahjustama kippunud.