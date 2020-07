See oli Rait Ratasepal 15. päev maratonidistantsile suunduda – esmaspäeval tõi 20-päevane maratoniväljakutse, mille ta iseendale oli esitanud, ta Viljandisse.

"Enesetunne on hea. Ei ole midagi lihastes valusat, samuti pole vigastuste mõttes kehvasti läinud. Ilm on samuti hea – olen ka 35-kraadises kuumuses jooksnud," rääkis ultratriatleet enne starti, viidates taevas siravale päikesele ja 24-kraadisele soojusele. "Pisike tuul on ka hea."