Viljandi järv pakub paradiislikku puhkamisvõimalust

«Muidugi tulen pildile, võin ajakirjaniku õlale ka võtta,» vastas suur ja tugev rannavalvur reipalt küsimusele, kas ta on nõus poseerima. Vägevat kuju vaadates ei tekkinud tema jõu suhtes kahtlusi ning igaks juhuks teatasin kohe, et õlale ma ei soovi.

Suvi on rannavalvurile olnud suhteliselt rahulik, vaid jaanipäeva ajal oli vaja õlle ja suurte koertega randa tulnud kodanikke korrale kutsuda. «Mõned ei saa reeglitest aru, ütlevad, et nende koer ei tee midagi, aga minu korraldustele on kõik allunud ja rannast ilma intsidendita lahkunud,» kõneles Kirschfeldt.

Ta lisas, et kuumade ilmadega, kui rannas on üle 500 inimese, on üks valvuritest kaldal ja teine sõidab kaatriga suplusala piiril, et inimeste uppumise ohtu võimalikult väiksena hoida. «Tänast ilma vaadates oskan juba ennustada, et tuleb ilmselt parajalt tegus päev,» märkis Kirschfeldt.