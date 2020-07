Vihm trügis vägisi peaesinejaks

„Kuna tänavu on vähem rahvast, siis jääb aega rohkem selleks, et sõpradega juttu rääkida,” kõneles Trad.Attack!-i liige Sandra Vabarna. „Ei pea ütlema, et ma pean nüüd tormama, teine kontsert algas! Kontserte on vähem, bände on ka vähem ja tõesti on aega, et küsida sõbralt – kuidas läheb? See on üks väärt asi!”