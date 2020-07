Viljandimaal Tääksis elav ornitoloog Jaanus Aua ütles, et kurb, aga tõsi: elukeskkonna steriilsus toob kaasa pääsukeste pesapaikade kadumise. Kaob ka nende toit: kärbsed, sääsed, parmud, kihulased ... «Kodudes peetakse loomi vähe ning need, keda peetakse, on valdavalt moodsates lautades, kus ei tohi pesitseda ühtegi pääsupaari ja olla ainsatki kärbest. Väiketootjad kaovad, elu maal hääbub ning kaovad ka meie rahvuslinnud. Samuti läheb täbarasti räästa- ja kaldapääsukestel.»