Viljandimaa lõunaosas vändati meeleolukat muusikavideot

Tegijate kinnitusel on video roadmovie'lik ning peategelasi kehastavad Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv ise. Kolmas peategelane on 1991. aastakäigu Volkswagen Golf Mk2.

Muusikavideo autor on Viljandist pärit režissöör Taavi Arus, teine operaator on Frank-Leander Sapego. Singel "Underneath There Is" ilmub koos videoga 18. augustil. Maarja Nuut & Ruumi uus plaat "World Inverted" jõuab lettidele 11. septembril plaadifirma Õunaviks alt.