Kui esimene elevus ja naljad olukorra koomilisusest lahtunud olid, jäid paljud mõtlema. Miks ei lastud hipidel rahulikult omaette olla? Kas see on tagakiusamine? Viljandisse koguneb mitu tuhat inimest, kellest ilmselt osa tuleb välismaalt. Kas lossimägesid ei peaks parimate ajalooliste traditsioonide kohaselt piiramisrõngasse võtma, ainult et Riia piiskopi ja Mõõgavendade ordu vägede asemel teeksid seda nüüd politseinikud?